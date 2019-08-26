شؤون فلسطينية

الوزير أبو جيش يطالب منظمة المهارات العالمية دعم قطاع التعليم والتدريب

الوزير أبو جيش يطالب منظمة المهارات العالمية دعم قطاع التعليم والتدريب
رام الله - دنيا الوطن
استعرض وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، خلال كلمته، التي ألقاها ممثلا لدولة فلسطين في القمة الوزراية للمهارات العالمية 2019 التي عقدت في مدينة كازان الروسية، على هامش فعاليات مسابقة المهارات العالمية 2019 الخامسة والأربعون، التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني، وفي مقدمتها مشكلة البطالة المرتفعة، عازياً ذلك، بشكل أساسي، إلى الاحتلالالإسرائيلي الذي يسيطر على الموارد الطبيعية والحدود والأرض وعناصر الإنتاج وممارسته للحصار المالي، ما يعيق التنمية الاقتصادية، ويحد من إمكانية خلق فرص عمل كافية ويفاقم الفقر.

كما استعرض الوزير أبو جيش خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وسعيها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتركيزها على القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال العناقيد التخصصية وبناء المناطق الصناعية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة وقناعتها بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني كأداة فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة بناء منظومة موحدة تمتاز بالمرونة والكفاءة تكون قادرة على رفد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة المدربة التي يحتاجها، مسلحة بمهارات القرن الواحد والعشرين.

كما طالب أبو جيش منظمة المهارات العالمية والدول الأعضاء فيها وعددها 85 دولة بتوفير الدعم، ومساعدة فلسطين في تطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ونقل الخبرات المتوفرة لديها بهذا الصدد.

وعلى هامش المؤتمر، عقد أبو جيش سلسلة من اللقاءات الهامة مع وزير العمل الروسي، ووزيرة العمل في جمهورية تترستا، حيث ناقش خلال الاجتماع آليات تطوير العلاقات الثنائية من خلال اللجنة الوزارية المشتركة الروسية الفلسطينية، وخصوصا ما يتعلق بقطاع العمل من خلال توفير الدعم الروسي الفني لمنظومة التفتيش في فلسطين والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتخصيص منح لعدد من الأطباء الفلسطينيين للتخصص في الأمراض المرتبطة بالمهن، وفي مجال تطوير التدريب المهني وإعداد المعايير المهنية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الروسية في مسابقة المهارات العالمية والإعداد لها في السنوات القادمة.

كما اجتمع أبو جيش مع وزير التكوين المهني المغربي والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون والاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة في هذا المجال، حيث أبدى استعاده الكامل لتقديم الدعم الفني والخبرات المغربية لفلسطين، واتفق الطرفان على وضع خطة تنفذية يتم إعدادها من قبل جهات الاختصاص في البلدين، ووجه أبو جيش دعوته إلى الأشقاء في وزارة التكوين المهني لإرسال فريق فني متخصص لزيارة فلسطين لهذا الغرض.

كما التقى وزير التربية والتعليم الماليزي الذي أبدى استعداد بلاده لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، واتفق الطرفان على ضرورة التواصل وعقد اجتماعات فنية لتحديد الاحتياجات اللازمة، وفي هذا الصدد سيتوجه مجموعة من المدربين العاملين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى ماليزيا خلال الأيام القادمة لتلقي تدريبات متخصصة في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية.

جاءت هذه الاجتماعات بحضور كل من سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيط نوفل، والسفير غير المقيم خالد ميعاري، ومدير عام التدريب المهني في وزارة العمل نضال عايش.

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