الصالحي: القرارات الأمريكية بحق فلسطين تُمثل امعانًا في السلوك العدائي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير بسام الصالحي، أن اقدام الخارجية الاميركية على شطب اسم فلسطين من موقعها الالكتروني ضمن الدول الموجودة في المنطقة، يمثل امعانا في السلوك العدائي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتؤكد على مرجعية اسرائيل للإدارة الاميركية في مختلف القضايا المركزية.



وأكد الصالحي، على الرفض القاطع لأي دور للإدارة الاميركية في اي عملية سياسية كونها لا تصلح لان تكون طرفا يسعى لحل اي صراع سياسي في المنطقة.



وشدد عضو تنفيذية المنظمة، على أهمية التمسك بمرجعية القرارات الدولية والعمل دوليا من اجل حمايتها والتأكيد عليها من خلال العمل ضمن جبهة موحدة لمواجهة السعي الاميركي الهادف لضرب جميع العلاقات الدولية في العالم ككل.