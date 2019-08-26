الجبهة الشعبية: اعتقال كادراتنا لن يؤثر على حضورنا الميداني المقاوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ضد كادرات الجبهة تركزت في رام الله، لن "تحبط عزائمنا أو تؤثر على حضورنا الميداني المقاوم".



واعتبرت الجبهة أن الاحتلال لطالما مارس بكل الأشكال الإجرامية حرباً شرسة ممنهجة على الجبهة الشعبية وقياداتها وكادراتها سواء بالاغتيال أو الاعتقال أو الإبعاد، ولكنه لم يستطع أن يطفئ جذوة المقاومة، أو الاستسلام لهذا الواقع، أو المساومة على الثوابت والمبادئ الجبهاوية.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تعاهد الجبهة جماهير شعبنا، بأن تبقى بوصلتها واضحة باتجاه التمسك بالثوابت وبخيار المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطن