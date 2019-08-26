الاحتلال يعتقل (25) مواطناً من الضّفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (25) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.



وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل (21) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، وهم: الشقيقان أيسر وطلعت معروف والشقيقان عمر وسليمان الديك، بالإضافة إلى: سالم بادي، هيثم عيسى، يحيى الرفاعي، مالك مرار، أحمد فاروق، صقر حنايشة، مصعب برغوثي، ضياء مشعل، محمد منير برغوثي، يوسف مشعل، شادي البرغوثي، خالد عبد القادر، ربحي حسن كراجة، كنعان الحزماوي، مروان البرغوثي، نائل البرغوثي وقسام البرغوثي.



فيما اعتقل الاحتلال المواطنين: جعفر اشتية من نابلس، وحافظ أبو زيد كميل من جنين، وفراس عبد الكريم آدم من سلفيت، وصلاح البو من بلدة أبو ديس شرق القدس.