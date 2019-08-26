(أونروا): نُعاني من عجز مالي يتخطى 150 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سامي مشعشع: إن الوكالة تعاني من عجز مالي، يتخطى 150 مليون دولار من أصل ميزانية تبلغ بليون و200 مليون دولار.



وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن الوكالة ما زالت تُعاني من عجز مالي كبير في ظل الهجمة الشرسة عليها، سواء من الإدارة الأمريكية، وقرارها بوقف المساعدات للوكالة، وتجميد بعض الدول للأموال المرصودة والتبرعات للوكالة، حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجاري في قضايا داخلية تتعلق بها.



وشدد مشعشع على أنه تم تضخيم ملف التحقيق الخاص بمسائل داخلية لإضعاف الوكالة، مبيناً أن التحقيق ما زال جارياً ويقوم به فريق مختص من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعند انتهائه يصار إلى نشر النتائج.



ودعا مشعشع إلى ضرورة الفصل ما بين هذا التحقيق بإجراءات داخلية، وما بين دور الوكالة ومكانتها وخدماتها، خاصة أنها بصدد تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.



وأكد مشعشع أنه يتم العمل على توسيع رقعة الدول المتبرعة والدخول في شركات متعددة السنوات مع عدد من الدول والصناديق، مشيراً إلى أن الوكالة نجحت في جلب دعم من 17 دولة لعدة سنوات.



وقال: إن الوكالة، استطاعت تثبيت العلاقة مع المجموعة الأوربية وهي أكبر متبرع لـ (أونروا)، والآن تجري حواراً متقدماً مع منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى العمل مع البنك الدولي، في إطار العمل على خلق أمد استراتيجي مالي أكثر ثباتاً في الأعوام المقبلة.