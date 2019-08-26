الخارجية: التنكيل بالمواطنين على حواجز الاحتلال سمة للدولة الفاشية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن العقوبات الجماعية المتواصلة، التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، سمة من سمات دولة الاحتلال وفاشيتها، ومن غير المقبول السكوت عليها أو تجاهلها من قبل المجتمع الدولي، أو التعامل معها كأمور مألوفة واعتيادية.



وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج نصب حواجز الموت العسكرية على مداخل المدن والبلدات والمخيمات والقرى، وتطويقها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، والكتل الإسمنتية، والأبراج العسكرية المنتشرة، بهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، وشلّ حركة المواطنين، والتحكم بهم، وتنغيص حياتهم، وعرقلة سعيهم نحو مصادر رزقهم.



وذكرت، أن عقلية المعازل والأسلاك الشائكة والجدران، وتحول الوطن إلى أشلاء متناثرة، تعكس عقلية الاحتلال ولا تمت بصلة للأسباب "الأمنية" كما يدّعي، كما أنها عملية فصل عنصري على نطاق واسع، وشكل فاضح من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين لزيادة معاناتهم، وممارسة أبشع أشكال الاضطهاد بحقهم.



وأوضحت، أن هذا المشهد الاستعماري العنصري، يتكرر يومياً في جميع أنحاء الوطن، وسط تهكم وسخرية جنود الاحتلال من عذابات الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المركبات الفلسطينية على الحواجز، بحماية قوات الاحتلال.