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بالفيديو: إغراق طائرة ركاب في خليج العقبة لتنضم للمتحف العسكري تحت الماء

بالفيديو: إغراق طائرة ركاب في خليج العقبة لتنضم للمتحف العسكري تحت الماء
رام الله - دنيا الوطن
أغرقت سلطات منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، طائرة ركالب من نوع (اريستار) في خليج العقبة، لتنضم للمتحف العسكري تحت البحر.

وقال الناطق باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبد المهدي القطامين، إن ثمن شراء الطائرة التي تم إغراقها صباح اليوم، لا يعادل ثمن شراء سيارة بكلفة 87 ألف دينار.

وأشار القطامين، خلال تعليق على ما تم تداوله بشأن قيمة شراء الطائرة وكلفتها المالية، واعتبار ذلك بطراً ليس له من داع، إلى أن "إغراق الطائرة في الخليج من شأنه تعزيز رياضة الغوص في العقبة، وهي رياضة يقصدها آلاف من مختلف دول العالم، ويأتون للعقبة لهذه الغاية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وبين القطامين أنه "وبمعادلة حسابية بسيطة، فإن السائح الغطاس ينفق في العقبة ما يقارب 1000 دينار للرحلة الواحدة، تتوزع هذه الإنفاقات على الفنادق، ووسائط النقل، ومراكز الغوص، والمطاعم وغيرها، مبيناً أن الإقبال على الغوص في العقبة خلال العام الماضي، زادت نسبته 15% عن العام 2018.

وأضاف الناطق باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: أنه "من المتوقع أن تزداد هذه النسبة العام الحالي بما يتجاوز 25% عن العام الماضي، بمعنى أن ثمن الطائرة سيتم استرداده خلال عام، وهي أعلى نسبة عائد على الاستثمار يمكن أن تحقق من أي نشاط استثماري".

وتابع: "أجزم أن البكاء على الأطلال، وتصوير الأمور على غير حقيقتها، هو ضرب في خاصرة الوطن"، مشدداً على أنه لا يمكن تنشيط الاستثمار وتشجيع السياحة، دون انفاقات فعلية لتطوير القطاع.

 

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