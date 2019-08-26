المجلس الوطني يوجّه رسائل لرؤساء البرلمانات بخصوص شطب اسم دولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد المجلس الوطني اجتماعه الأسبوعي اليوم في العاصمة الأردنية عمان برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون.



وقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن الإجتماع سيبحث الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها الادارة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية بشطب اسم فلسطين من قائمة دول المنطقة وازالة صفة الاحتلال، اضافة الى بحث كافة النشاطات على جدول أعمال المجلس سواء الوفود والرسائل والبيانات.



وأكد صبيح على أهمية التحرك في كافة الاتجاهات وتوجيه رسائل الى رؤساء البرلمانات دون استثناء، وضرورة التحرك مع كافة الفصائل والاتحادات الشعبية، اضافة الى الجاليات في مختلف أنحاء العالم، اضافة الى ضرورة دعوة مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لعقد اجتماعات لإدارج خطورة هذه الخطوة على استقرار السلام في الشرق الأوسط.



وشدد صبيح على ان هذه الخطوة الأمريكية خطيرة للغاية وتتناقض مع القوانين والقرارات الدولية وتتواطأ بشكل تام مع حكومة الاحتلال التي تسعى الى تهويد الضفة الغربية، اضافة الى دعوته الى مزيدا من الدماء والفوضى في المنطقة.