سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد تعليق الاسير وجدي العواودة اضرابه، عقب اتفاق مع الاحتلال للإفراج عنه مطلع شباط/ فبراير المقبل.



ووفق ما أفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، فإن مصلحة سجون الاحتلال تواصل عزل الاسرى المضربين في زنازين انفرادية رغم صعوبة وضعهم الصحي امعانا منها في انتهاكاتها بحقهم حيث تم نقل بعضهم الى المشافي او عيادة سجن الرملة بسبب اوضاعهم الحرجة.



واشار عبد ربه الى ان الاسير حذيفة حلبية المصاب بالسرطان هو اقدم اسير مضرب عن الطعام منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي ويقبع حاليا في عيادة سجن الرملة.