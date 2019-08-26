الفتياني: شطب الولايات المتحدة لفلسطين من قائمة الدول لايعني أنها لم تعد دولة

الانتخابات الإسرائيلية، بهدف الحد من تراجع شعبيته في الشارع الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطناعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن شطب فلسطين من قائمة الدول في الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، يُعبر عن إفلاس الإدارة الأميركية، ضمن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني، سواء بمحاولة تصفية القضية الوطنية والحقوق الفلسطينية، أو محاولات الضغط الأخرى، التي تمارسها لصالح دولة الاحتلال.وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن هذا الإجراء لا يعني شطب الوجود الفلسطيني عن الجغرافيا، ولا يعني أن فلسطين لم تعد دولة.وأشار الفتياني إلى أن الإدارة الأمريكية وبعد فشلها بالتسويق لما يسمى بـ (صفقة القرن) من خلال ورشة المنامة؛ لحشد موقف دولي داعم للوهم الأمريكي الهادف لإيجاد حلول تصفوية للقضية الفلسطينية، مازالت تواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي، ورئيس حكومته اليمينية بنيامين نتنياهو، خاصة مع اقتراب موعد