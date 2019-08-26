وفاة مواطنه متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة طعنها في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت مواطنة (55 عاما) من سكان قرية أبو ضعيف شرق مدينة جنين، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بجراح أصيبت بها، جراء طعنها من قبل شقيق زوجها على إثر خلافات عائلية قبل عدة أسابيع.



وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المواطنة تعرضت للإصابة بعدة طعنات في جسدها بتاريخ 30/7/2019 من قبل شقيق زوجها، نقلت على إثرها للعلاج بالمشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس، لصعوبة وضعها الصحي في حينه إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.



وأكد أن الشرطة والنيابة العامة، شرعتا بالتحقيق في ملابسات الحادثة، واعتقلت الشخص الذي طعنها، وتابعتا الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.