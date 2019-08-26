إذاعة جيش الاحتلال: اعتقال منفذي عملية (دوليب) التفجيرية برام الله

من مكان العملية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، بأن القوات الإسرائيلية، تمكنت اليوم الاثنين، من اعتقال منفذي عملية (دوليب) التفجيرية في مدينة رام الله.



يذكر، أن مستوطنة إسرائيلية، لقيت مصرعها، يوم الجمعة الماضي، فيما أصيب والدها وشقيقها، في عملية تفجير عبوة ناسفة في منطقة (دوليب) برام الله



ومنذ وقوع العملية، باشرت قوات الاحتلال، بعمليات البحث عن المنفذين، ولم تستطع العثور عليهم، إلى أن أعلنت الإذاعة اليوم عن اعتقالهم.