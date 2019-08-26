نتنياهو يأمر ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب)





وقال نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أصدرت تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 بيت جديد في دوليب".





وأضاف: "سوف نعمق جذورنا، ونضرب أعداءنا، وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان"، وفق زعمه.





وكانت فتاة إسرائيلية، قتلت يوم الجمعة الماضي، في عملية نفذها فلسطينيون، إثر زرع عبوة ناسفة عند مستوطنة (دوليب) غرب رام الله.





رام الله - دنيا الوطنأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب) بالضفة الغربية.