عاجل

  • جهاز (شاباك):ما زال التحقيق في أمر اعتقال منفذ (دوليب) جاريا ويجب الانتظار حتى ينتهي

  • جهاز (شاباك): ما نشر بوسائل الإعلام حول اعتقال منفذي (دوليب) غير معتمد من خلالنا

مباشر | رواتب 110%.. 55% للبنوك وموظفين لا يشملهم القرار

شؤون فلسطينية

نتنياهو يأمر ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب)

نتنياهو يأمر ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب) بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أصدرت تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 بيت جديد في دوليب".

وأضاف: "سوف نعمق جذورنا، ونضرب أعداءنا، وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان"، وفق زعمه.

وكانت فتاة إسرائيلية، قتلت يوم الجمعة الماضي، في عملية نفذها فلسطينيون، إثر زرع عبوة ناسفة عند مستوطنة (دوليب) غرب رام الله.

أخبار ذات صلة

(أونروا): نُعاني من عجز مالي يتخطى 150 مليون دولار

(أونروا): نُعاني من عجز مالي يتخطى 150 مليون دولار

المجلس الوطني يوجّه رسائل لرؤساء البرلمانات بخصوص شطب اسم دولة فلسطين

المجلس الوطني يوجّه رسائل لرؤساء البرلمانات بخصوص شطب اسم دولة فلسطين

سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

إذاعة جيش الاحتلال: اعتقال منفذي عملية (دوليب) التفجيرية برام الله

إذاعة جيش الاحتلال: اعتقال منفذي عملية (دوليب) التفجيرية برام الله

عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

ترامب: الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم ونريد إيران &#34;قوية&#34;

ترامب: الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم ونريد إيران "قوية"

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يوجّه رسائل لرؤساء البرلمانات بخصوص شطب اسم دولة فلسطين

المجلس الوطني يوجّه رسائل لرؤساء البرلمانات بخصوص شطب اسم دولة فلسطين

سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

منوعات

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

سما المصري لريهام سعيد: &#34;ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي&#34;

سما المصري لريهام سعيد: "ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي"

حفل المغني العالمي &#34;سولكينغ&#34; يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

حفل المغني العالمي "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

عربي

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة