نتنياهو يأمر ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب)
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب) بالضفة الغربية.
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (دوليب) بالضفة الغربية.
وقال نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أصدرت تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 بيت جديد في دوليب".
وأضاف: "سوف نعمق جذورنا، ونضرب أعداءنا، وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان"، وفق زعمه.
وكانت فتاة إسرائيلية، قتلت يوم الجمعة الماضي، في عملية نفذها فلسطينيون، إثر زرع عبوة ناسفة عند مستوطنة (دوليب) غرب رام الله.
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