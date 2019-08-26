عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الاثنين، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية، بأن المتطرف غليك، اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).