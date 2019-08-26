الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، سلمت الشيخ صبري، استدعاءً للتحقيق معه في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية"، وذلك بعد اقتحام منزله فجراً في مدينة القدس المحتلة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).