ترامب: الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم ونريد إيران "قوية"

الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين: إن الفلسطينيين، يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم لهم.



وأوضح: "أعتقد أن الفلسطينيين، سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي، وإبرام اتفاق سلام".



وأضاف في تصريحات له خلال مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: أنه ربما يتم الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية.



وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال ترامب: نريد إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام، مشيراً إلى أنها تحت ضغوطات مالية هائلة، وفق تعبيره.



ويأتي اجتماع السيسي وترامب على هامش اجتماعات الدول السبع في فرنسا.