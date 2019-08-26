ترامب: الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم ونريد إيران "قوية"
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين: إن الفلسطينيين، يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم لهم.
وأوضح: "أعتقد أن الفلسطينيين، سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي، وإبرام اتفاق سلام".
وأضاف في تصريحات له خلال مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: أنه ربما يتم الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال ترامب: نريد إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام، مشيراً إلى أنها تحت ضغوطات مالية هائلة، وفق تعبيره.
ويأتي اجتماع السيسي وترامب على هامش اجتماعات الدول السبع في فرنسا.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين: إن الفلسطينيين، يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم لهم.
وأوضح: "أعتقد أن الفلسطينيين، سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي، وإبرام اتفاق سلام".
وأضاف في تصريحات له خلال مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: أنه ربما يتم الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال ترامب: نريد إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام، مشيراً إلى أنها تحت ضغوطات مالية هائلة، وفق تعبيره.
ويأتي اجتماع السيسي وترامب على هامش اجتماعات الدول السبع في فرنسا.
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