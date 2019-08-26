عاجل

  • نتنياهو: سوف نعمق جذورنا ونضرب "أعداءنا" وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان

  • نتنياهو: أصدرت تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 بيت جديد في مستوطنة (دوليب)

دولي

منظمة العفو الدولية: تقاعس الحكومة البرازيلية يؤجج حرائق الغابات في الأمازون

رام الله - دنيا الوطن
قال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد باندلاع الحرائق المستعرة في غابات الأمازون المطيرة منذ عدة أسابيع:

وقالت منظمة العفو الدولية: "تقع مسؤولية وقف الحرائق الهائلة التي اندلعت في غابات الأمازون المطيرة منذ عدة أسابيع والتي لا تزال مندلعة على عاتق الرئيس بولسونارو وحكومته. ويجب عليهم تغيير سياستهم الكارثية المتمثلة في تعريض الغابات المطيرة للتدمير، وهو ما مهد الطريق لهذه الأزمة الحالية".

وأضاف: "ففي وقت سابق من هذا العام، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الاجتياحات غير القانونية للأراضي، وعمليات إشعال الحرائق المتعمدة بالقرب من أراضي السكان الأصليين في منطقة الأمازون، بما في ذلك ولاية روندونيا التي اشتعلت فيها الكثير من الحرائق".

وتابعت العفو الدولية: "لقد تضاعفت ظاهرة إزالة الغابات في المناطق التي زارتها منظمة العفو الدولية هذا العام مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018 بسبب الغزاة غير الشرعيين الذين كانوا يقطعون الأشجار، ويشعلون الحرائق في الغابات، ويهاجمون مجتمعات السكان الأصليين الذين يعيشون هناك".

وعلى الرغم من هذا، سعى الرئيس بولسونارو عمداً إلى إضعاف حماية الغابات المطيرة، وتقويض حقوق مليون شخص من السكان الأصليين الذين يعيشون هناك. 

وذكرت: "الآن، وقد أصبحت مدينة ساو باولو، على بعد آلاف الكيلومترات من الأمازون، مغطاة بالظلام بسبب أعمدة الدخان الناجمة عن الحرائق، حاول الرئيس تشويه سمعة المنظمات غير الحكومية بالافتراءات بأنها هي التي أشعلت النيران".

وأضافت المنظمة: "فبدلاً من نشر الأكاذيب المغرضة، أو إنكار النطاق الحالي لإزالة الغابات، نحث الرئيس على اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار هذه الحرائق. وهذا الأمر ضروري لحماية حق الناس في بيئة صحية، وكذلك حقهم في الصحة بالنظر إلى التأثير على جودة الهواء في مناطق واسعة من البرازيل والبلدان المجاورة".

"وبالنسبة لبقية الأشخاص في العالم الذين يتساءلون عما يمكنهم فعله لحماية الأمازون، فإن الحملات من أجل حماية الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين هي مفتاح الحيلولة دون انتشار إزالة الغابات على نطاق أوسع.

وختمت منظمة العفو الدولية، بيانها، قائلة"يجب أن نقف معًا للتضامن مع مجتمعات السكان الأصليين وقادتهم في شتى أنحاء منطقة الأمازون - من البرازيل إلى الإكوادور وغيرها. فبالنسبة لهم فإن الأمازون تعتبر أكثر من رئات العالم، إنها وطنهم".

أخبار ذات صلة

معلومة خاطئة تداولها زعماء ومشاهير.. الأمازون ليست &#34;رئة الأرض&#34; وهذا أكبر مُنتج أكسجين

معلومة خاطئة تداولها زعماء ومشاهير.. الأمازون ليست "رئة الأرض" وهذا أكبر مُنتج أكسجين

إيران تُرسل بارجة حربية لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن

إيران تُرسل بارجة حربية لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن

روسيا تُحدث شجاراً بين ترامب ومجموعة السبع

روسيا تُحدث شجاراً بين ترامب ومجموعة السبع

في حال تحقق حلم ترامب.. كم تدفع أميركا مقابل &#34;غرينلاند&#34;؟

في حال تحقق حلم ترامب.. كم تدفع أميركا مقابل "غرينلاند"؟

مقتل سبعة أشخاص في تصادم طائرتين بإسبانيا

مقتل سبعة أشخاص في تصادم طائرتين بإسبانيا

جونسون: بريطانيا ستُغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

جونسون: بريطانيا ستُغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

ترامب يَقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن

ترامب يَقترح استخدام قنابل نووية لأغرب سبب ممكن

قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

عضو الكنيست يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق معه

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

منوعات

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

سما المصري لريهام سعيد: &#34;ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي&#34;

سما المصري لريهام سعيد: "ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي"

حفل المغني العالمي &#34;سولكينغ&#34; يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

حفل المغني العالمي "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

عربي

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة