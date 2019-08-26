قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

منطقة المخرور

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، تمهيداً لهدم مطعم ومنزل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، تتمركز على مدخل المخرور، تمهيداً لتنفيذ قرار هدم مطعم ومنزل، يعودان للمواطن رمزي قيسية.



وأشار قيسية، إلى أن قوات الاحتلال، سلمته قبل أسبوع إخطاراً بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيراً إلى أن المطعم، تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص.