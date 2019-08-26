قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

بأن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة منازل في مدينة الخليل، وفتشتها، عرف من أصحابها: محمد علي الجعبري، وسامي زاهدة؛ ما أثار حالة من الرعب لدى النساء والأطفال.



وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قد اقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف، يوم أمس، برفقة عدد من المستوطنين المتطرفين، وما يسمى "القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل"، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، ودنّسوا حرمته، وأدى عدد منهم صلوات وشعائر تلمودية داخل الحرم.



كما اقتحم عدد من المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية قوات الاحتلال منزلاً تعود ملكيته لعائلة أبو رجب في الخليل القديمة قرب الحرم، يوم أمس، رغم أن مجموعة من الجهات الحقوقية والرسمية الفلسطينية، تمكنت العام المنصرم 2018، من الحصول على قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل المذكور.

رام الله - دنيا الوطنفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ونقلاً عن مصادر أمنية،