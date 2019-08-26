عاجل

  • قوات الاحتلال تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري القدس وتسلمه بلاغ استدعاء للتحقيق

  • ترامب: الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم

  • ترامب: من المبكر جدا الحديث عن أي لقاء مع ظريف

  • ترامب: إيران تحت ضغوط مالية هائلة

  • ترامب: نريد إيران قوية ولا نسعى الى تغيير النظام فيها

  • ترامب: أعطيت الموافقة على زيارة ظريف المفاجئة لقمة الدول السبع

  • ترامب: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني

  • ترامب: لن يتم الإعلان عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية

  • ترامب: الرئيس السيسي شخص مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ونقلاً عن مصادر أمنية،
بأن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة منازل في مدينة الخليل، وفتشتها، عرف من أصحابها: محمد علي الجعبري، وسامي زاهدة؛ ما أثار حالة من الرعب لدى النساء والأطفال.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قد اقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف، يوم أمس، برفقة عدد من المستوطنين المتطرفين، وما يسمى "القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل"، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، ودنّسوا حرمته، وأدى عدد منهم صلوات وشعائر تلمودية داخل الحرم.

كما اقتحم عدد من المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية قوات الاحتلال منزلاً تعود ملكيته لعائلة أبو رجب في الخليل القديمة قرب الحرم، يوم أمس، رغم أن مجموعة من الجهات الحقوقية والرسمية الفلسطينية، تمكنت العام المنصرم 2018، من الحصول على قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل المذكور.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

وزير إسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية في غزة ونحن من يُقرر

وزير إسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية في غزة ونحن من يُقرر

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

الخارجية الإسرائيلية تتهم حماس بتنفيذ نشاطات ضدها من تركيا

الخارجية الإسرائيلية تتهم حماس بتنفيذ نشاطات ضدها من تركيا

المالكي: &#34;العدل الدولية&#34; ستنظر بشكوانا ضد واشنطن حول نقل السفارة في نوفمبر

المالكي: "العدل الدولية" ستنظر بشكوانا ضد واشنطن حول نقل السفارة في نوفمبر

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطناً في الضفة الغربية

استقرار على سعر صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار على سعر صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

سما المصري لريهام سعيد: &#34;ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي&#34;

سما المصري لريهام سعيد: "ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي"

حفل المغني العالمي &#34;سولكينغ&#34; يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

حفل المغني العالمي "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: &#34;المهم إنهم فهموني&#34;

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: "المهم إنهم فهموني"

عربي

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة