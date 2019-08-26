وزير إسرائيلي: نقترب من عملية عسكرية في غزة ونحن من يُقرر

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رام الله - دنيا الوطن

قال إيلي كوهين، وزير الاقتصاد الإسرائيلي: "نحن نقترب من عملية عسكرية في قطاع غزة، ولكن ذلك سيحدث عندما نقرر نحن".



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت فجر اليوم الاثنين، بعدة صواريخ، موقعاً للمقاومة الفلسطينية، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.