عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)





وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن 30 من أهالي الأسرى في قطاع غزة، بينهم سبعة أطفال، توجهوا لزيارة عشرين أسيراً في سجن (نفحة)، وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز.





وتسمح سلطات الاحتلال كل يوم اثنين من كل أسبوع، لأهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة؛ لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.