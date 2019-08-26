عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد من أهالي أسرى غزة؛ لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.
توجه عدد من أهالي أسرى غزة؛ لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن 30 من أهالي الأسرى في قطاع غزة، بينهم سبعة أطفال، توجهوا لزيارة عشرين أسيراً في سجن (نفحة)، وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
وتسمح سلطات الاحتلال كل يوم اثنين من كل أسبوع، لأهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.
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