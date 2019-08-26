الخارجية الإسرائيلية تتهم حماس بتنفيذ نشاطات ضدها من تركيا





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الخارجية الإسرائيلية، وجهت الرسالة للاتحاد الأوربي وتركيا مباشرةً، للحد من نشاطات حماس في البلاد، معتبرةً أنها "ازدادت مؤخراً بما يشكل خطراً على إسرائيل".







وأشارت الصحيفة، إلى أن حماس باتت تقوض استقرار المنطقة، وأن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة للنشاطات التي تقوم بها حماس في تركيا، لافتةً إلى أن أنقرة ترى في حماس منظمة شرعية، ولذلك تسمح لها بالعمل على أراضيها، وتتغاضى عن نشاطاتها التي تقودها ضد إسرائيل من مكان تواجدها.



رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دول الاتحاد الأوروبي العمل مع تركيا؛ لوقف نشاطات حركة حماس في البلاد، والموجهة ضد إسرائيل انطلاقًا من أنقرة.وأشار الموقع، إلى أن إسرائيل تتهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالانتقال إلى تركيا وتنفيذ نشاطاته من هناك، على الرغم من أن اتفاق المصالحة مع أنقرة عام 2016 يشمل تعهد من أنقرة بعدم السماح بأي نشاطات لحماس.وتدعي إسرائيل أن حماس في تركيا تستغل الطلبة الذين يسافرون من الضفة الغربية إلى هناك لتجنيدهم وتوجيههم لتنفيذ هجمات ضدها، فيما تستغل المنظمات الإغاثية والإنسانية التركية العاملة بغزة؛ لنقل أموال إلى أعضائها في غزة والضفة.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إنها "توجه وفوداً لإجراء حوار مستمر مع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية، بهدف الإضرار بقدرات المنظمات وشرعيتها.وادعت أن هذه الجهود حققت نجاحات مهمة، منها: إعلان باراجواي حركة حماس وحزب الله منظمات "إرهابية"، مشيرةً إلى أنها تعمل مع عدة جهات منها الحكومة التركية بشكل مباشر؛ للحد من أنشطة حماس هناك.