عاجل

  • قوات الاحتلال تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري القدس وتسلمه بلاغ استدعاء للتحقيق

  • ترامب: الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم

  • ترامب: من المبكر جدا الحديث عن أي لقاء مع ظريف

  • ترامب: إيران تحت ضغوط مالية هائلة

  • ترامب: نريد إيران قوية ولا نسعى الى تغيير النظام فيها

  • ترامب: أعطيت الموافقة على زيارة ظريف المفاجئة لقمة الدول السبع

  • ترامب: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني

  • ترامب: لن يتم الإعلان عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية

  • ترامب: الرئيس السيسي شخص مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط

عربي

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة (أنصار الله) الجوثية، العميد يحيى سريع، استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث، في بيان على صفحته في (فيسبوك): إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات (قاصف كي 2) استهدفت مرابض الطائرات الحربية".

وأضاف سريع: "الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية"، مؤكداً أن تكرار استهدف (أنصار الله") لقاعدة الملك خالد الجوية من أجل إخراجها من الخدمة أو إصابتها بالشلل التام، كونها من أهم القواعد التي يستخدمها التحالف في عملياته".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قوله: "إن قوات التحالف، أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة".

وقال المالكي: "قوات التحالف تمكنت مساء يوم الأحد وصباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء قتلى حزب الله جراء الغارة الأخيرة قرب دمشق

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء قتلى حزب الله جراء الغارة الأخيرة قرب دمشق

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة

لبنان تشتكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

لبنان تشتكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف أهداف إيرانية بسوريا الليلة الماضية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف أهداف إيرانية بسوريا الليلة الماضية

شاهد: اللحظات الأولى لسقوط طائرة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية بلبنان

شاهد: اللحظات الأولى لسقوط طائرة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية بلبنان

صور: الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول سقوط طائرتي (درون) الإسرائيليتين ببيروت

صور: الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول سقوط طائرتي (درون) الإسرائيليتين ببيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

قوات الاحتلال تفتش عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

تيسير خالد: الادارة الاميركية تواصل تقديم الهدايا المجانية لنتنياهو على أبواب الانتخابات

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

عدد من أهالي أسرى القطاع يتوجهون لزيارة أبنائهم في (نفحة)

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

حماس عن قصف الضاحية الجنوبية: إسرائيل تلعب بالنار

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية

قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطناً في الضفة الغربية

استقرار على سعر صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار على سعر صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

سما المصري لريهام سعيد: &#34;ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي&#34;

سما المصري لريهام سعيد: "ريحة جسمك معفنة لما قعدتي جنبي وكنتي شبه برميل الطرشي"

حفل المغني العالمي &#34;سولكينغ&#34; يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

حفل المغني العالمي "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة الجزائرية ‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

بعد شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا.. ماذا فعل؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

هل تُوفي الفنان المصري إبراهيم نصر؟

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

الكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

هذه هي أعلى الممثلات أجراً في العالم

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: &#34;المهم إنهم فهموني&#34;

سعد الصغير في حفل زفاف صيني: "المهم إنهم فهموني"

عربي

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة

نصر الله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود انتظرنا بدءًا من الليلة