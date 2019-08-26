الحوثيون يَقصفون قاعدة الملك خالد بالسعودية والتحالف يَرُد

وأضاف سريع: "الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية"، مؤكداً أن تكرار استهدف (أنصار الله") لقاعدة الملك خالد الجوية من أجل إخراجها من الخدمة أو إصابتها بالشلل التام، كونها من أهم القواعد التي يستخدمها التحالف في عملياته".





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة (أنصار الله) الجوثية، العميد يحيى سريع، استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية.وقال المتحدث، في بيان على صفحته في (فيسبوك): إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات (قاصف كي 2) استهدفت مرابض الطائرات الحربية".ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قوله: "إن قوات التحالف، أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة".وقال المالكي: "قوات التحالف تمكنت مساء يوم الأحد وصباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".