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دولي

إيران تُرسل بارجة حربية لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن

إيران تُرسل بارجة حربية لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، عن إرسال البارجة الحربية (سهند) لحماية الملاحة البحرية في خليج عدن، في أول مهمة خارجية لها.

وقال باقري، وفق (روسيا اليوم): إن البارجة (سهند) وصلت إلى خليج عدن في أول مهمة خارجية لها بهدف حماية السفن التجارية ومواكبتها في بحر عُمان وخليج عدن.

وأضاف، أن سفينة دعم ومروحية من طراز (خارك) من الأسطول البحري الإيراني رقم 23، سترافقا البارجة خلال مهمتها.

وليست هذه المرة الأولى، التي ترسل فيها طهران سفناً حربية إلى تلك المنطقة، وغالباً ما يجري إرسالها حتى إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القرصنة البحرية.

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