السعودية والإمارات تَردّان على حملات تشويه أبو ظبي

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صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي: إن القيادة المشتركة للتحالف تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وأوضح المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية- إماراتية) تبدأ العمل اليوم الاثنين 26 آب/ أغسطس، على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في (شبوة، وأبين)، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة (عدن).

ودعا المالكي كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه.

وفي نفس السياق، صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بيان مشترك فيما يلي نصه:

"تابعت حكومتا المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية، عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة (عدن) بتاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ وما تلا ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي (أبين، وشبوة)".

وأضاف البيان، "في وقت رحبت فيه الحكومة اليمنية والأطراف التي نشب بينها النزاع بالوقف الفوري لإطلاق النار وقيامها بتسليم المقرات المدنية في (عدن) للحكومة الشرعية تحت إشراف قوات التحالف والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة)".

وتابع البيان، "إزاء ذلك فإن حكومتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من مسؤوليتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تؤكدان على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني"، وفقاً لـ (واس).

وبحسب البيان: "أعربت حكومتا البلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث، مذكرين الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة، وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك".

وأكد البيان، "حرص الدولتين وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

وتؤكد حكومتا البلدين على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما تطالب بسرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية؛ لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، وفقاً للبيان.

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