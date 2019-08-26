زوارق الاحتلال تستهدف بنيران رشاشاتها الصيادين ببحر السودانية



وبحسب وكالة الرأي المحلية، فإن إطلاق الزوارق الإسرائيلية، النار، لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار بين الصيادين الفلسطينيين.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.







رام الله - دنيا الوطناستهدفت زواق الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بنيران رشاشاتها، الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم، في عرض بحر منطقة السودانية غرب مدينة غزة.