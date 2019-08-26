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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطناً في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت 20 مواطناً فلسطينياً.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.

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