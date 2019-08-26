الزق: قطر تُنفذ مؤامر خطيرة لإدامة الانقسام وأموالها مشبوهة

خاص دنيا الوطن



قال عضو المجلس المركزي، أمين سر هيئة العمل الوطني الفلسطيني، محمود الزق: إن قطر تُنفذ مؤامر خطيرة و"حقيرة" في قطاع غزة لإدامة الانقسام، مشدداً على أن الأموال القطرية "مشبوهة".







وأضاف الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لسنا مرتاحين للدور القطري في قطاع غزة، فالدوحة ساعدت على صناعة الانقسام ومولته في سياق أجندة إسرائيلية أمريكية، وكان مطلوباً من قطر أن تمول الانقسام حتى يصل لغرضه، ومن ثم تمول الانفصال".





وتابع: "قطر تسعى لإدامة عمر الانقسام والمساعدة في استمراره عبر مشاريع تُرسخ حكم حماس في قطاع غزة، وكان السعي القطري دائماً، يأتي في سياق التعامل مع قطاع غزة بشكل منفصل".







وشدد الزق، على أن الأمر هو ترسيخ للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، متابعاً: "على القوى السياسية، أن تدرك وتعي بأن دور قطر مشبوه، وعلاقة إسرائيل بالدوحة باتت واضحة جداً".





وأكمل الزق: "أحذر من الدور القطري، وقطر تنفذ السياسة الإسرائيلية عبر أموالها التي تستخدمها لإطالة عمر الانقسام، ونقله لحالة انفصال".