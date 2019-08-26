مقتل سبعة أشخاص في تصادم طائرتين بإسبانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية، أن سبعة أشخاص على الأقل بينهم قاصر لقوا حتفهم، أمس الأحد، في تصادم بين طائرة هليكوبتر وطائرة خفيفة في الجزيرة.



وبثت الحكومة الإقليمية في جزر البليار الإسبانية، التي تضم مايوركا، تغريدة على (تويتر) قالت فيها: إن الحادث وقع في الساعة 1:35 مساء (11:35 ت غ)، مشيرة إلى أن اثنين من القتلى من القصر، إضافة إلى ثلاثة بالغين واثنين من السكان المحليين، كانوا على متن الطائرة الخفيفة.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن المروحية كانت تقوم برحلة سياحية، وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الخاصة (أوروبا برس) أن أحد ضحايا المروحية إيطالي الجنسية.



وأضافت السلطات، أن خدمات الطوارئ، توجهت إلى موقع الحادث.



كما نقلت عن مسؤولين محليين لم تحدد هويتهم قولهم: إن جزءاً من حطام الطائرة تناثر في حقل.



وأرسل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتعازيه عبر (تويتر) لعائلات الضحايا، معرباً عن حزنه العميق "للحادث المأساوي"، فيما لم يتوفر المزيد من التفاصيل.



وذكرت صحيفة (دياريو دي مايوركا): "إن سبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف".