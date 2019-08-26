شاهد: حاج فلسطيني يروي لـ"دنيا الوطن" تفاصيل حادثة أشعلت الإنترنت

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



روى الحاج مروان المغاري، أحد حجاج مكرمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي أشعل الإنترنت بتقبيله لصورة الملك وولي عهده، تفاصيل الحادثة.







وقال المغاري، لـ "دنيا الوطن": إن الذي دفعه لذلك حبه للملك سلمان وللسعودية، التي يعتبرها الراعي الأول للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، موجهاً رسالة شكر للملك.





وطالب المغاري، بلقاء الملك سلمان وولي عهده، مشدداً على الروابط التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والسعودي، وعلى ضرورة عدم إتاحة الفرصة للأعداء للتفريق بينهما.





