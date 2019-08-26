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شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: تحرك فصائلي لبلورة "رؤية وطنية" للمصالحة ولا تفاهمات تهدئة جديدة

قيادي فلسطيني: تحرك فصائلي لبلورة "رؤية وطنية" للمصالحة ولا تفاهمات تهدئة جديدة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: إن هناك تحركاً من قبل الفصائل الفلسطينية، من أجل بلورة رؤية وطنية، تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام.

وأوضح أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يمكن الاستغناء عن الجهد المصري، مضيفاً: "يجب استعادة الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، ومن خلال حوار وطني شامل، والوصول لحكومة وحدة وطنية، تحضر لانتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل والاتفاق على رؤية وطنية متكاملة".

وفيما يتعلق بملف التهدئة، قال أبو ظريفة: "لا يوجد تفاهمات تهدئة جديدة مُلزمة للجانب الفلسطيني، وكل ما يجري الحديث عنه هو إجراءات تخفيف للحصار، وكل ما هو مطلوب إجراءات لتخفيف الحصار استناداً لتفاهمات 2014".

وأضاف أبو ظريفة: "لم تُبرم تهدئة جديدة، وما يجري الحديث فيه هو وفق قاعدة الهدوء مقابل كسر الحصار، كما أن إسرائيل حاولت الابتزاز بكل الطرق من أجل وقف مسيرات العودة، ولكن لايمكن أن تنطلي المحاولات الإسرائيلية، التي تحاول خداع الرأي العام الدولي عليناً".

وأكمل: "لا يمكن القبول بحالة الحصار، ونعمل على معالجة كل تداعيات وإفرازات الوضع الاقتصادي، ودعوة الحكومة لتولي مسؤولياتها تجاه  أبنائها في قطاع غزة على قاعدة الشراكة والمشاركة والمحافظة على الإنجازات التي تحققت على يد المقاومة". 

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