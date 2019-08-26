جونسون: بريطانيا ستُغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول بريطاني: "إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، مهما كانت الظروف".



جاء ذلك، بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.



وكان جونسون وتوسك، قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.



وقال المسؤول: "إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي" وكرر القول بأنه ما زال راغباً في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتابع المسؤول: "رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر أيا كانت الظروف، يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء".



وسوف يجتمع الاثنان مجدداً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.