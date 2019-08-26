إسرائيل تُقلص إمدادات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تقليص كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لمحطة توليد الطاقة وسط القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.





وقال جيش الاحتلال: إن المنسق الجنرال كميل أبو ركن قرر صباح اليوم وفي أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه المستوطنات، تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة.





وأشار جيش الاحتلال إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من صباح اليوم الاثنين وحتى إشعار أخر.