دولي

قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

قتلى في تحطم طائرة بسويسرا
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص، من بينهم رضيع، مصرعهم صبيحة أمس الأحد، بعد تحطم طائرة سياحية صغيرة في جبال الألب السويسرية، وفق ما نقلته الشرطة المحلية.

وتفيد الأنباء بأن طائرة من طراز (بايبر) أقلعت أمس الأحد، الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، من مطار بمقاطعة "فو" باتجاه إيطاليا، لكنها تحطمت بعد ساعة ونصف من إقلاعها في منطقة قريبة من ممر "سامبلون" الجبلي على ارتفاع ألفي كيلومتر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

واشتعلت النيران في الطائرة مباشرة بعد سقوطها، ما أسفر عن مقتل من كان على متنها.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث المأساوي.

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