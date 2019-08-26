شاهد: قصف إسرائيلي على موقع للجبهة الشعبية القيادة العامة في البقاع اللبناني

رام الله - دنيا الوطنقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، موقع تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة لتحرير فلسطين في البقاع اللبناني، بحسب ما أعلنه موقع (انتل نيوز) الاسرائيلي.من جانبها، نفت الجبهة الشعبية القيادة العامة، سقوط أي شهداء في القصف الإسرائيلي على الوقع التابع لها في البقاع اللبناني.ونفذت القوات الإسرائيلية منذ ليلة الأحد، في غضون أقل من 24 ساعة، 3 عمليات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان والعراق.وليلة الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"جماعات شيعية" انطلاقا من المنطقة.من جانبه، ذكر الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية".من جانبها نشرت مواقع لبنانية فيديو لما قالت انه مشاهد للقصف الإسرائيلي الليلة على البقاع اللبناني.