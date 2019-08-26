شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شمال قطاع غزة





بدوره، أكد موقع (واللا) الاسرائيلي، أن الطائرات الاسرائيلية، قصفت بثلاثة صواريخ موقع للمقاومة الفلسطينية، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.



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رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة الاثنين، بعدة صواريخ، هدفا في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.وبحسب وكالات محلية، فإن طائرات الاحتلال قصفت موقعاً تابعاً لحركة حماس، شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.