شاهد: لحظة إصابة مبنى للمستوطنين بصاروخ أطلق من قطاع غزة















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، لحظة إصابة مبنى تابع للمستوطنين الاسرائيليين، في احدى مستوطنات غلاف غزة، بصاروخ فلسطيني أطلق مساء اليوم الأحد، من قطاع غزة.وكان إعلام الاحتلال، قد أعلن، عن سقوط ثلاثة صواريخ، أطلقوا من قطاع غزة، على مستوطنات غلاف غزة، مما أسفر عن اصابات بالهلع بين المستوطنين.