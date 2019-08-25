سليماني يهدد: عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها

ونفذت القوات الإسرائيلية منذ ليلة الأحد، في غضون أقل من 24 ساعة، 3 عمليات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان والعراق.





وليلة الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.





من جانبه، ذكر الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية".





وفجر اليوم الأحد، أعلن "حزب الله" اللبناني أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، موضحا أن الحادث مثل هجوما سافرا يعتبر الأول من نوعه على لبنان منذ حرب تموز 2016.





ودان كل من الحريري والرئيس اللبناني، ميشال عون، هذا "الاعتداء الإسرائيلي"، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".





وبعد ساعات من ذلك، اتهم الحشد الشعبي العراقي، مساء الأحد، القوات الإسرائيلية باستهداف مواقعه في قضاء القائم غرب العراق على الحدود مع سوريا، بغارات جوية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين، مشيرا إلى أن العملية نفذت بتغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنوصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بالجنونية، معتبرا أنها ستكون آخر تخبطات إسرائيل.وقال سليماني، في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم، تعليقا على الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية منذ ليلة السبت إلى الأحد: "هذه العمليات الجنونية بلا شك ستكون آخر تخبطات النظام الصهيوني".