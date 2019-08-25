منظمة التحرير تستنكر الاعتداء على مقر دائرة اللاجئين بقطاع غزة

استنكرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتداء الذي تعرض له مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في غزة.





وقالت الدائرة في بيان لها، مساء اليوم الاحد "ان هذا الاعتداء يعتبر مس خطير جدا بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي هي الإطار الجامع للفلسطينيين، الامر الذي يجعل المعتدين، سواء علموا ام لم يعلموا، في صف الاحتلال وحكومته الاستيطانية التي تسعى الى شطب وتصفية القضية الفلسطينية ".





وأضاف البيان "ان الذين يسكتون عن هذه الجريمة يعتبرون شركاء بها ويتساوقون مع أعداء الشعب الفلسطيني خاصة في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة بما تمثله من توحش صهيوني امريكي واصطفاف علني يهدف الى تكريس الاحتلال وإزالة الشعب الفلسطيني وقضيته عن الخارطة الدولية".





رام الله - دنيا الوطن