شاهد: اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ في سيديروت قرب احفالية للمستوطنين

تداول الاعلام الاسرائيلي اللحظات الاولى لسقوط الصاروخ في سيديروت قرب احفالية للمستوطنين





وأطلق اليوم ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.



وزعمت وسائل إعلام اسرائيلية، أن الصواريخ الثلاثة تم إسقاطها، بوساطة القبة الحديدية، فيما تسبب أحدها باندلاع حريق في موقع "إيرز" الاستيطاني.



وتزامن إطلاق الصواريخ مع إحياء المستوطنين في سديروت لمهرجان غنائي، مما أدى لإنهاء المهرجان في وقت مبكر.











رام الله - دنيا الوطن