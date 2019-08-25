الكابينت يعقد جلسة طارئة غداً لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب





وأكد باراك رافيد المراسل السياسي للقناة 13 الاسرائيلية ان هناك اجتماع للكابينت صباح غدا لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب، مبيناً أن الاجتماع سيعقد صباح الغد في "القبو المحصّن" للحكومة في جبال القدس .





وكان المتحدث المتحدث باسم جيش الاحتلال قال انه ومتابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل اعلام اسرائيلية إن الكابينت يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الاثنين لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.