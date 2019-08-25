الداخلية: وفاة نزيل بصعقة كهربائية بمركز إصلاح وتأهيل "أصداء" بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية بغزة ان النزيل (ا، ع) 29 عامًا تُوفي اليوم جراء إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بأعمال صيانة في مركز إصلاح وتأهيل "أصداء" بخانيونس.
قالت وزارة الداخلية بغزة ان النزيل (ا، ع) 29 عامًا تُوفي اليوم جراء إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بأعمال صيانة في مركز إصلاح وتأهيل "أصداء" بخانيونس.
وأوضحت الداخلية في بيان صحفي مقتضب لها أنه تم نقل النزيل لمجمع ناصر الطبي بخانيونس في حالة حرجة، وتوفي على إثرها فيما بعد .
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