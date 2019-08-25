شاهد: خمسة اصابات بعد اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف



وقال حدشوت حموت: ان حريقاً اندلع جراء سقوط أحد الصواريخ عند الطريق 34 قرب إيرز.





وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال انه و‏‎متابعة للتقاريرعن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها.وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن أربعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة تصدت القبة الحديدة لاثنين منهاوأكدت القناة 13 الاسرائيلية ان سكان غلاف غزة أبلغوا عن سماع انفجارات بعد سماع الإنذار.