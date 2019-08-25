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شؤون فلسطينية

شاهد: خمسة اصابات بعد اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف

شاهد: خمسة اصابات بعد اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع حدشوت 24 ان خمسة مستوطنين  أصيبوا بالهلع، فيما أصيب شرطي بجروح طفيفةبعد اطلاق صواريخ من قطاع غزة على سديروت

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال انه و‏‎متابعة للتقاريرعن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن أربعة صواريخ  أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة تصدت القبة الحديدة لاثنين منها

وأكدت القناة 13 الاسرائيلية ان سكان غلاف غزة أبلغوا عن سماع انفجارات بعد سماع الإنذار.

وقال حدشوت حموت: ان حريقاً اندلع جراء سقوط أحد الصواريخ عند الطريق 34 قرب إيرز.

 

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