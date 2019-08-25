اعتقال شابين ومصادرة مركبة خلال اقتحام الاحتلال لقرية دير بزيع غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بلدتي دير بزيع وعين عريك غرب مدينة رام الله.



وقالت مصادر محلية، إن دوريات للاحتلال ترافقها شاحنة عسكرية اقتحمت قرية دير بزيع حيث دارت مواجهات مع عشرات الشبان، فيما جرى اقتحام قرية عين عريك المجاورة ونصب حواجز في طرقاتها.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر الديك والشاب سليمان الديك خلال المواجهات الدائرة في قرية دير بزيع، فيما صادر الاحتلال مركبة.



وتشهد بلدات (بيتونيا، عين قينيا، عين عريك، دير بزيع) غرب رام الله اقتحامات يومية وحواجز وأعمال تفتيش، ومصادرة لأجهزة تسجيل الكاميرات، عقب عملية تفجير عبوة ناسفة في منطقة عين بوبين قرب مستوطنة (دوليف) صباح الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين من المستوطنين.