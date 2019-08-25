الشيخ: حذف اسم فلسطين لا يلغي الحق السياسي والتاريخي لشعبنا





وأكد الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" أن المارق عن الشرعية الدولية لا يوزع صكوك ملكية لاحد، قائلاً:"باقون على ارضنا ووطننا فلسطين شاء من شاء وابى من ابى".









رام الله - دنيا الوطن‏قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ:" ان بيان الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين لا يلغي الحق السياسي والتاريخي لشعبنا ولا يلغي كوننا دولة تحت الاحتلال رغم انف الإدارة الأمريكية .