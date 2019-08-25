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شؤون فلسطينية

اشتية يشيد بجهود هيئة مقاومة الجدار بالتصدي لجرائم الاحتلال

اشتية يشيد بجهود هيئة مقاومة الجدار بالتصدي لجرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، برئاسة رئيس الهيئة وليد عساف.

واطلع اشتية من الوفد على أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة على صعيد المقاومة الشعبية والتصدي لمخططات الاحتلال لا سيما الرامية الى تهجير المواطنين، ومصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد سبل النهوض بالمقاومة الشعبية، وتعزيز صمود المواطنين، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهم، في المناطق المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه.

وأشاد اشتية بجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والعاملين فيها، ودورهم في التصدي لجرائم الاحتلال، وتوثيق هذه الجرائم، إضافة الى جهودهم في دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالجدار والاستيطان.

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