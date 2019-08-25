مباشر | خطاب السيد "حسن نصر الله" الأمين العام لحزب الله

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نصر الله: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة خطيرة جدًا جدًا

نصر الله: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة خطيرة جدًا جدًا
رام الله - دنيا الوطن
وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ما قامت به إسرائيل، ليلة أمس، بالأمر الخطير.

وقال نصر الله، في خطاب له بالذكرى السنوية الثانية، لمعركة تحرير الجرود الشرقية: "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة "خطيرة جدًا جدًا جدًا".

وأوضح نصر الله، أن الإنتصارات هي لكل قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية والجيشين السوري واللبناني، متابعًا: "كانت هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وتقسيمها على أسس مذهبية وعرقية".

وقال: أبارك للشعب السوري لأن النتائج لم تنعكس فقط على الجانب السوري القريب من الحدود فقط بل كانت جزءا مهما من مجمل المعركة الكبرى القائمة في سوريا منذ العام 2011.

وذكر، "يجب أن نتذكر المشروع الذي أعد لسوريا في العام 2011 الذي لم يكن هدفه لا الديمقراطية والتغيير الداخلي بل نظام مقاوم وكان هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وإعادة تقسيمها.

وتابع: قتالنا منع التقسيم وسيمنع التقسيم في كل البلدان العربية والاسلامية

وقال نصر الله: "يجب أن نستحضر في المشهد سيطرة الجماعات التكفيرية، على السلسلة الشرقية والخيارات السياسية ومن ساند هؤلاء وسهل لهم ونقل لهم السلاح والذخائر، ومن فتح لهم الحدود ومن راهن عليهم ودافع عنهم، ومن عطل الدولة ومنع الجيش من المواجهة، ومن قدم لهم التغطية السياسية والاعلامية".

وفي سياق الحرب مع تنظيم الدولة وجبهة النصرة، قال نصر الله: إن حزب الله، والجيش السوري، أبعدا لمئات الكيلو المترات كلا التنظيمين وأبعدهما خطرهما عن لبنان وسوريا.

وأضاف: "الآن الأمريكان يعملون على إحياء "داعش" في العراق، لأنه بعد طرده طالبت كتل نيابية عراقية بطرد الأميركيين".

يتبع..

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