دولي

نتنياهو مُخاطبًا جنوده: من يأتي لقتلك اقتله أولًا

نتنياهو مُخاطبًا جنوده: من يأتي لقتلك اقتله أولًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، جولة أمنية في شمال إسرائيل، حيث عقد جلسة لتقييم الوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية وقادة كبار آخرين.

وقال نتنياهو، مُخاطبًا جنوده، أمام وسائل الإعلام: "من يأتي إلى قتلك اقتله أولًا.. واليوم بجهود معقدة بذلتها المؤسسة الأمنية اكتشفنا بأن فيلق القدس الإيراني أرسل وحدة خاصة إلى سوريا من أجل قتل إسرائيليين في الجولان من خلال طائرات مسيرة مفخخة".

وأضاف نتنياهو، "أود أن أؤكد أن هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل طهران، بقرار شجاع وبنشاط عملياتي واستخباراتي نموذجي قام به الجيش الإسرائيلي، أستبقناهم وأحبطنا هذه العملية الخطيرة".

وتابع: سنكشف النقاب من الآن فصاعدًا عن كل محاولة تقوم بها إيران لمهاجمتنا وكل محاولة للاختباء وراء ذرائع مختلفة، فنحن لن نقبل بشن هجمات على إسرائيل من أي دولة في هذه المنطقة، مهما كانت.

وختم نتنياهو، حديثه قائلًا: "كل دولة ستسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل ستتحمل النتائج وأشدد على أن الدولة ستتحمل النتائج".

 

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