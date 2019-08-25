(فدا): على الأجهزة الأمنية بغزة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني - فدا واستنكر بشدة الاعتداء على مقر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، في منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة غزة، وتخريب محتويات مكاتب المقر، مطالبة بملاحقة الفاعلين.



وأكد فدا، أن هذا الاعتداء والتخريب صادر عن أيادي مأجورة لا تراعي المصلحة الوطنية، في الوقت الذي تتعرض قضية اللاجئين ووكالة (أونروا) لمؤامرات وهجمات شبه يومية أميركية- إسرائيلية لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وطالب فدا الأجهزة الأمنية بغزة بتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية وملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.