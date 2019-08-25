الجيش الإسرائيلي: سنبث فيديو لمحاولة إيرانية لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه أراضينا
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سينشر تفاصيل حول محاولات إيرانية لاستهداف أهداف إسرائيلية، إنطلاقًا من سوريا.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنبث الساعة 19:00 مساء اليوم فيديو يوثق محاولة نشطاء إيرانيين إطلاق طائرة مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية من قرية عرنة".
وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أنه وبعد أن تم تعطيل العملية الإيرانية، قام هؤلاء النشطاء بالتخطيط لإعادة تنفيذ العملية أمس، ولكن تم رصدهم وتتبعهم والتشويش عليهم ومن ثم أحباط المخطط.
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سينشر تفاصيل حول محاولات إيرانية لاستهداف أهداف إسرائيلية، إنطلاقًا من سوريا.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنبث الساعة 19:00 مساء اليوم فيديو يوثق محاولة نشطاء إيرانيين إطلاق طائرة مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية من قرية عرنة".
وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أنه وبعد أن تم تعطيل العملية الإيرانية، قام هؤلاء النشطاء بالتخطيط لإعادة تنفيذ العملية أمس، ولكن تم رصدهم وتتبعهم والتشويش عليهم ومن ثم أحباط المخطط.
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