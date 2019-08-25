الجيش الإسرائيلي: سنبث فيديو لمحاولة إيرانية لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه أراضينا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سينشر تفاصيل حول محاولات إيرانية لاستهداف أهداف إسرائيلية، إنطلاقًا من سوريا.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "‏سنبث الساعة 19:00 مساء اليوم فيديو يوثق محاولة نشطاء إيرانيين إطلاق طائرة مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية من قرية ‎عرنة".



وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أنه وبعد أن تم تعطيل العملية الإيرانية، قام هؤلاء النشطاء بالتخطيط لإعادة تنفيذ العملية أمس، ولكن تم رصدهم وتتبعهم والتشويش عليهم ومن ثم أحباط المخطط.